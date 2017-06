Det var rødt og hvidt - og det var stort

I dag er det 25 år siden.



26. juni 1992 er en dag, hvor glæde og stolthed over Danmark eksploderede i rødt og hvidt, da vi vandt EM i fodbold med en sejr på 2-0 over Tyskland. En forløsende, vidunderlig sejr, der gjorde op med jantelovens jammer om alt det, vi ikke kan - en sejr der cementerede nationalt fællesskab. Og det er stadig sådan, at de fleste danskere kan huske lige præcis, hvor de så kampen og hvordan lykkefølelsen i hele nationen bredte sig på den skønne aften - efterfulgt af historisk modtagelse i København. Og det hele i rødt og hvidt.



Danmark har haft mange store sportspræstationer før og siden1992. Vi har vundet guld i håndbold, haft store cykel-præstationer, sejlsports-triumfer og meget andet godt. Men at vinde EM i fodbold var noget særligt. Fodbold er et universelt spil og sprog. Det spilles overalt. Det begynder med små drenge og pigers boldglæde, og de store turneringer følges over hele kloden.



Danmark var undertippet ved EM i 1992. Vi kom med på afbud - på tragisk baggrund fordi Jugoslavien var i borgerkrig. Men Danmark vandt fodboldhjerter overalt. Kampene mod Frankrig, Holland og Tyskland vil aldrig gå i glemmebogen. Det var en skøn og velfortjent triumf for spillerne, for landstræner Richard Møller Nielsen - og for hele kongeriget. Et rødt-hvidt sammenhold af format. Meget forskellige spillere bidrog med hver deres kvaliteter, og landstræneren fik det hele til at gå op i en højere enhed. Det er tankevækkende, at Richard Møller Nielsen i 1992 blev kåret som »verdens bedste træner«, mens han ikke fik prisen »årets træner« i Danmark samme år. Vi er ikke altid gode til at værdsætte dansk kvalitet ...



EM-fortællingen har mange kapitler. Hjerteskærende stærkt står også, at den danske målscorer til 2-0 i finalen, Kim Vilfort, undervejs i turneringen måtte rejse hjem til Danmark for sammen med sin kone at være sammen en kræftsyg datter. Han kom tilbage til Göteborg til finalen og afgjorde den med scoringen til 2-0.



Om fodbold og det at nå fælles mål, sagde Kim Vilfort i går tænksomt til Politiken:



- Jeg er ikke i tvivl om, at rigtig mange mennesker ville have godt af at spille noget mere fodbold eller håndbold eller noget andet, hvor man er sammen under forpligtende former. Så vil man opdage, at folk måske nok er forskellige, men de kan bidrage på hver sin måde til samarbejdet om at nå et fælles mål. Det er det, fodbold kan.



Danmark fik med EM-triumfen vist, at vi som nation kan meget mere, end vi tror - at vi er et lille land men et land, der alligevel kam markere sig positivt internationalt. Og som Richard Møller Nielsen optimistisk udtrykte det: - Med lidt list og lempe, kan en dværg fælde en kæmpe.



Danmark mod Frankrig. Danmark mod Holland. Danmark mod Tyskland. Tre fantastiske sejre. Lille Danmark havde præsteret, hvad ingen troede muligt.



De sidste jantelovs-spredere vil nu sige, at »det sker aldrig igen«. Det var noget, der aldrig kan gentages. Men selvfølgelig vil Danmark igen på et tidspunkt vinde en fodboldslutrunde. EM eller VM.



Otte år før finalen i 1992 var vi faktisk i semifinalen ved EM i Frankrig og tabte på Preben Elkjærs brændte straffe. Vi kommer igen - i rødt og hvidt!



Men i dag går tankerne til 1992-holdet og træneren. Til lykke og tak til alle, der i 1992 bidrog til triumfen. Det var stort. Og det var Danmark!



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her