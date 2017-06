Sådan Skive

Jeg og min kone havde fornøjelsen at bo på Hotel Skivehus i sidste uge og skulle i byen at købe blomster hos Hovmøller Blomster, her fik vi en betjening som var helt OK og en vejledning om købet som vi ikke tidligere har oplevet, så en stor tak til dem!



På vejen hjem til hotellet blev det regnvejr op vi stod under baldakinen ved Louis Nielsen Briller, pludselig kommer der en flink dame springende ud fra butikken med 2 regnslag, som vi fik gratis. Det er en oplevelse for os som ikke glemmes!



Til aften skulle vi finde et spisested og valgte den Kinesiske restaurant Jiang Nan, også her var der en god og venlig betjening, med imødekommende smil og en god hygiejne i lokalet!



Også betjeningen og servicen på hotellet fås ikke bedre, og morgenmaden var helt i top, værelset var som om det var første gang det blev brugt!!



Erik Lund Jensen,



Højen 5, 4220 Korsør

