Hvis man er Diabetiker, ved man godt hvad der er oppe i øjeblikket, den nye Libre sensor som intet mindre er en revolution inden for Diabetes.



Hvis man læser læserbreve her i bladet, ved man også der har været en del omtale omkring dette emne, fra Diabetes Foreningen, Kommunale Udvalg og ikke mindst Erik Mortensen fra DF, stor tak til Erik for din fighter ånd, sagnlige indlæg og hjælp til lokale Diabetikere.



Det store spørgsmål er, hvem skal betale, så det ender ud i ren kasse tænkning. Skive Kommune er kommet med nogle udtalelser som er bygget på ren gætteri, særligt når det kommer til økonomi. Til info, der er faktisk Kommuner der bevilliger sensoren, men i Skive for man afslag uden nogen grund og undersøgelse af personlige forhold, min søn har fået afslag, og jeg har opgivet på forhånd.



Jeg er diabetiker, min søn Mikkel (tidligere omtalt i bladet) det samme, vi har selv finansieret Libre sensor de sidste 9 måneder, udgift pr person ca 500-700-kr/14 dage, så en udgift på godt 1000-1400-kr pr måned. Vi kan med denne sensor måle ubegrænset i 14 dage, flere hundrede gange om dagen hvis dette ønskes, nem og hurtig måde at måle på, bare scan sensoren på armen, det tager 5 sekunder og der er faktisk ingen der ser det, jeg tror jeg måler mindst 20 gange om dagen med Libre. Til info køre jeg 7000-8000 km pr måned, så det er vigtigt at have sit blodsukker i balance for at undgå ubehagelige uheld i trafikken.



Før vi begyndte på Libre sensor brugte vi finger prikker, der måles før måltid og efter måltid, derud over hvis man føler sit blodsukker for lavt eller for højt, fysisk aktivitet, kørsel osv., så i snit måler vi 10 gange om dagen, hver stik koster ca 7-8-kr, så regne stykket siger ca 98-kr om dagen, så ca 2900-kr pr måned.



Vi ved godt der er nogle uvidende personer der siger det er nok at måle 4 gange om dagen, så må de jo tage ansvar for de følge sygdomme vi får, og ikke mindst når jeg en dag køre over for rødt lys ude i Skive pga. lavt blodsukker......



Priserne er ikke 100% korrekte, men uden tvivl er Libre billigst. Kommunen giver ikke de priser som vi betaler, de betaler en del mindre......



Libre giver sikkerhed og livs kvalitet, og bedre styr på min diabetes, mindre risiko for komplikationer i fremtiden, såsom hjerte kar sygdomme, blindhed, amputationer osv.



Finger prikker kræver vask af hænder før hver måling, gør faktisk ondt hvis man skal stikke sig i fingrene 10 gange om dagen, udstyr fylder en del, tager meget tid osv., man måler også færre gange om dagen med finger prikker, da det ikke er særligt behageligt.



I bund og grund ser jeg ikke problemet her, det eneste problem er kasse tænkning og leg med kronisk syge mennesker der i forvejen har en til tider hård hverdag.



Hvis I (Skive Kommune) ønsker mere info fra en rigtig diabetiker er I velkommen til at kontakte mig, og hvis der er nogen i de Kommunale udvalg der har lyst eller tid til at følge min arbejdsdag, så tager vi en dag hvor jeg bruger Libre, og en hvor jeg bruger finger prikker, hver gang jeg stikker mig får du også lige et stik, men husk at vaske fingre...



Med venlig hilsen



Jan Dalsgaard Nielsen,



Bjerregårds Bakke 6,



7884 Fur

