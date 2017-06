Migranter risikerer livet - vi ser på

Af Anders Vistisen, gruppeformand for Dansk Folkeparti i Europaparlamentet



Mange mennesker er måske af det indtryk, at migrantstrømmen mod Europas grænser er stilnet af, - men intet kunne være mere forkert.



For 2017 har, indtil videre, budt på flere migranter og flygtninge til Italien end de foregående år på samme tid. Men grundet grænsekontrol i visse europæiske lande er migranternes færden mod nord blevet mere besværlig.



Men de europæiske grænser mod syd er stadig pivåbne, og EU gør intet for at bremse strømmen af mennesker.



Navnlig Italien er hårdt ramt af EUs svage handlekraft, og det har både flygtninge og migranter for længst opdaget.



Menneskesmuglere lukrerer desværre på det handlingslammede Europa, som blot ser til, mens mennesker risikerer livet over Middelhavet under dække af at ville kræve asyl - for langt størstedelens vedkommende uden berettigelse, i håbet om et bedre liv. Mange mennesker dør desværre undervejs i jagten på et bedre liv.



Strømmen af mennesker vil fortsætte, - med mindre vi handler nu. Ingen skal kunne få asyl i Europa, og alle skal sendes til lejre i nærområderne. Kommer der alligevel migranter og flygtninge til Europa, skal de sendes tilbage til landet, hvor de sidst kom fra. Det er essensen i den australske model, som Europa også skal indføre. Sker det ikke, får vi aldrig stoppet folkevandringen

