I aften er der gået præcis 25 år siden miraklet i Göteborg.



Den største aften i dansk fodboldhistorie, da et dansk landshold, som efter udelukkelsen af Jugoslavien var kommet med til slutrunden uden at have kvalificeret sig, endte med at besejre mægtige Tyskland med 2-0 i finalen. Stik imod alle forudsigelser.



Et par dage forinden mødtes seks sportsglade drenge på tennisbanen i Roslev. De snakkede om den forestående EM-finale, og at det måske ville være en »once in a lifetime«-begivenhed.



De havde ingen billetter men blev enige om at tage af sted til Sverige på finaledagen, som var en fredag.



Kasper Jensen, Jens Bundgaard, Søren Krogh, Ulrik Hagelquist, Michael Hagelquist og Jess Bak var navnene på de seks venner fra Roslev.



- Vi overnattede i Hagelquist-brødrenes farfars sommerhus i Sæby inden finalen, og vi stod rigtig tidligt op for at tage bussen til Frederikshavn, husker Jess Bak, som dengang var 17 år.



Han er siden blevet lærer og håndboldtræner og bor nu med sin familie i Skive.



- Det var allerede tidligt på dagen supergodt vejr. På færgen sad alle tyskere på dækket og spillede kort. Nogle af dem havde øl på bordet. Andre drak direkte af whiskyflasker. De havde lagt i ovnen til at fejre EM-sejren senere, fortæller Jess Bak.



SORTBØRSHAJER Allerede da de seks venner gik i land i Göteborg, fik de øje på de første sortbørshajer.



En af dem var en dansker, som ville sælge ståpladser til finalen for 2000 kroner stykket, betragteligt over den oprindelige pris, som var 120 svenske kroner. Det var mere, end Roslev-drengene ville betale.



- Vi går rundt hele dagen for at jagte billetter. Jeg var den første, som fik fat i én, som jeg købte for 600 kroner af en svensker, som bare skulle af med sin billet, fordi Sverige ikke var kommet i finalen. Jeg fik fat i endnu en billet til 650 kroner, og senere fik vi fat i to mere. Det endte med, at Hagelquist-brødrene ikke kom ind at se kampen, selv om der også ved selve stadion var en del, der havde billetter til salg. Jeg tror, det var på grund af prisen. De så i stedet for kampen på storskærm i et kæmpetelt, så de hyggede sig også. Og de havde til gengæld set semifinalen mod Holland live, påpeger Jess Bak.



Der var lige det problem med de fire billetter, at de tre var til den ene ende af stadion, mens den fjerde var til den anden ende.



- Jeg overværer så tilfældigt et par, som var af sted i en stor flok, stå og skændes lidt. Mandens billet var til at stå sammen med alle de andre, mens kvindens billet var til den anden ende. Hun spurgte, om hun ikke kunne få lov til at stå sammen med dem, de kendte, men det ville han ikke høre tale om. Han var noget fuld, og hun stod med tårer i øjnene.



KÆMPEKRAMMER - Så sagde jeg, »Nu er det ikke fordi, jeg skal blande mig, men hvor skal I stå?« Det viste sig så, at det passede med, at hvis vi byttede en billet, kunne vi fire venner stå sammen, og kvinden kunne komme til at stå sammen med sin flok. Jeg har aldrig fået så stor en krammer af én, jeg ikke kendte, smiler Jess Bak.



Roslev-vennerne gik ind på stadion tre kvarter før kick-off. Stemningen var helt fantastisk.



- Vi stod allerforrest nede bag hegnet, da John Faxe hamrede den ind til 1-0, pointerer Jess Bak.



Den uforglemmelige fuldtræffer i kampens 19. minut fjernede den værste forhåndsskepsis omkring Danmarks muligheder for at vinde.



- Realistisk set var der vel ikke mange, der troede på det på forhånd. På den anden side havde der jo været andre sindssyge kampe, og vi havde slået Holland, som var på niveau med Tyskland, så jeg troede vel, at det kunne lade sig gøre.



føltes urealistisk Senere fulgte andre mindeværdige højdepunkter som Peter Schmeichels enhåndsredning, Kim Vilforts mål til 2-0 og - ikke mindst - slutfløjtet på Nya Ullevi-stadionet.



- Langt hen ad vejen føltes det urealistisk, men da Vilfort scorer, er vi nærmest klar over, at så er den hjemme, siger Jess Bak,



Roslev-drengene havde gået rundt i Göteborg det meste af dagen i jagten på billetter, og de gik også hele vejen tilbage til færgen.



På færgen hjem blev de nærmest skældt ud af en flok tyske fodboldfans, fordi de ikke fejrede sejren ordentligt.



- Jeg tror ikke, vi drak alkohol, men nogle af de andre fra Roslev var også kun 15 år. Og vi var simpelthen så trætte, husker Jess Bak.



- Når man ser det danske landshold nu - og når man også lige har set U-21 landsholdet - virker det, som om det bliver fuldstændig urealistisk at gentage bedriften. Måske skyldes det den nordiske spillestil med vægt på kollektivet. Vi mangler de der enere, som kan afgøre kampene, selv om vi har en Christian Eriksen. Dengang havde vi en ener i Brian Laudrup og verdens bedste målmand, som Peter Schmeichel vel var på det tidspunkt, og så var der også et par undervurderede typer som Kim Vilfort og John Faxe, som arbejdede røven ud af bukserne, og Henrik Larsen, som ramte sit livs form, filosoferer Jess Bak.



DEN STØRSTE FODBOLDOPLEVELSE EM-finalen i 1992 kalder han for »i særklasse min største fodboldoplevelse«.



Tættest på kommer en kamp på Camp Nou i Barcelona den 29. september 1993, hvor Barcelona i Europa Cup for mesterhold med en 4-1 sejr over Dynamo Kiev gik videre på trods af et 1-3 nederlag i den første kamp.



Det var med masser af entusiastiske tilskuere på lægterne, og Michael Laudrup og Ronald Koeman blandt målscorerne.



Det er efterhånden nogle år siden, Jess Bak senest har set det danske landshold live.



Fodbold har dog stadig en stor plads i hans liv. Han ser jævnligt Skives divisionskampe og FC Midtjylland i superligaen.



Det engelske favorithold er Manchester United, og han har luftet tanken over for sine tre sønner, der alle spiller fodbold, at deres konfirmationsgave kunne blive en tur til hjemmebanen, Old Trafford.



I aftes behøvede de dog ikke at tage hjemmefra for at se filmen om Danmarks EM-triumf i tv.



Det er sikkert sket med øjnene godt spærret op under sekvenserne fra finalen i håb om at få øje på en ung Jess Bak i neongule shorts, stående i første række bag hegnet. Dengang Faxe ramte den lige i røven...