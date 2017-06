Dreng fik fingrene i klemme: Måtte bruge koben for at få døren op

En kraftig vind var skyld i, at en dreng mandag eftermiddag fik to fingre gevaldigt i klemme i en fordør til en villa på Skrænten i Skive.



Vinden blæste døren så kraftigt i, at den ikke kunne åbnes op, og beredskabet måtte tilkaldes for at hjælpe drengen fri.



- Det var heldigvis en plastikdør, så der var lidt plads omkring dør og karm. Vi fik et koben ind og døren lirket op. Fingrene var noget blå og ømme, men jeg tror, han slipper med et par ømme negle, siger indsatsleder Jan N. Christensen og glæder sig over, at der var tale om en plastikdør.



- Jeg tør ikke tænke på, hvis det havde været en trædør, siger Jan N. Christensen.



Han roser drengen, der er omkring 10-11 år, for at tage situationen flot.



- Det har helt klart gjort ondt, men han var sej, siger han.



Indsatslederen modtog alarmen omkring klokken 17.20, og han vurderer, at der gik omkring 5-10 minutter, før de fik drengens fingre fri.

