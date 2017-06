Kørte uden kørekort og med stjålet trailer

Politiet stoppede mandag omkring klokken 17.30 en mandlig bilist ved Vester Lyby, som viste sig både at have fået frakendt kørekortet og kørte med en stjålet trailer.



Det oplyser vagtchef Bjarne Askholm, Midt- og Vestjyllands Politi.



Traileren blev meldt stjålet for fire år siden. Politiet har taget traileren med til undersøgelse.



- Vi ved endnu ikke, om det er ham, som har stjålet traileren, siger Bjarne Askholm.



Manden er i første omgang blevet sigtet for at have kørt bil, selvom han er frakendt kørekortet.

