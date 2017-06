Spis med Cronhammars kniv og gaffel i Skive

A Hereford Beefstouw på Strandvejen i Skive var mandag eftermiddag centrum for lanceringen af restaurant-kædens nye bestik, som er designet af kunstneren Ingvar Cronhammar.



Cronhammar var selv til stede ved lanceringen og præsenterede det nye bestik sammen med topledelsen fra Aage Damgaard Holding i Herning, som ejer kæden.



Ejerne af restauranten i Skive, Per Jensen og Thomas Hovgaard bød på forret og bøf, så de indbudte gæster havde mulighed for at teste bestikket. Fra i dag er det en del af den faste borddækning i Skive, mens de øvrige restauranter i Danmark ventes at tage det i brug senere på året.



Størst opmærksomhed vakte gaflen, som med sine to tænder gav gæsterne visse udfordringer, når der skulle spises ærter.



Gaflen er nu også alene designet til at håndtere bøffen, og det er den god til, mente Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard.



- Måske tager det lidt længere tid at spise med den. Men det tror jeg kun er positivt for både gæster og restaurant, mente han.



Ingvar Cronhammar, der først og fremmest er kendt for sine store skulpturer som Elia i Herning, har det været en spændende opgave at designe bestikket.



- Det er en udfordring at kunne beskæftige mig med noget helt nyt, hvor der samtidig skal opfyldes nogle krav. Jeg er meget spændt på at høre tilbagemeldingerne, sagde Ingvar Cronhammar, mens han nød fjordudsigten fra restaurantens terrasse efter lanceringen.

