Tydelige mærker af slag i kvindens ansigt

Flere gange i løbet af weekenden måtte politiet rykke ud til husspetakler hos et par på Brårupvej i Skive.



De skændtes så voldsomt, at naboer tilkaldte politiet.



På et tidspuunkt førte det lørdag til, at politiet fik kvinden lægeundersøgt, da hun havde tydelige mærker efter slag i ansigtet, og samtidig blev manden sigtet.



Parret bor på samme adresse, og manden er 38 år og kvinden et år yngre.

