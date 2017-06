Overbo oversvømmede sin lejlighed og truede ejer

Da det begyndte at dryppe fra loftet i en lejlighed i Jernbanegade i Roslev, var det ikke så mærkeligt.



Overboen havde nemlig hevet hanen af bruseren, så vandet stod ud, og til lige stoppet afløbet til med en klud, så der blev oversvømmelse i lejligheden på 1. sal.



Det blev opdaget og anmeldt lørdag midt på dagen, da der begyndte at strømme vand ned til underboen.



Bag skulle ligge længere tid opgør mellem den 55-årige mand, som havde lejet førstesalen, selv han selv bor i Jebjerg. Ejeren og udlejeren af ejendommen bor også i Jebjerg. Underboen havde tilsyneladende ikke noget med de skærmydsler at gøre.



Efter episoden henvendte ejeren af ejendommen sig til den 55-årige.



Det skulle han ikke have gjort, for det fik den 55-årige til at udbryde:



- Jeg skal nok få slået dig ned.



Politiet vurderede det som trusler, oplyser lokalpolitiet i Skive, og da den 55-årige i forvejen havde en fodlænke på, blev han anholdt og kørt til afsoning i Viborg arrest. Hvis man har fodlænke på, kan det til enhver afbrydes og erstattes af egentlig afsoning i fængsel, hvis reglerne ikke er overholdt.

