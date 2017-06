Vred nabo smadrede musikanlæg med hammer

Søndag morgen mellem klokken 07 og klokken 09 blev en nabo så træt af høj musik angiveligt efter en Sankthans fest, at han tog en hammer og gik ned og smadrede musikanlægget. Det stoppede musikken.



Selv om det skete søndag morgen på Sundsørevej i Sundsøre, var der angiveligt tale om en sankthans-fest.



- Om det skyldes, at festen har stået stå på siden Sankthans-aften fredag, eller om de har ændret datoen for Sankthans-fester i Sundsøre vides ikke, siger politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Han tilføjer, at naboen, der smadrede musikanlægget er sigtet for hærværk og har erkendt.



Han sigtes også, selv om han har følt sig stærkt generet af høj musik.



Thue Grum-Schwensen



thue@skivefolkeblad.dk

