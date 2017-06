Hund bed hest, så rytter faldt af

En belgisk hønsehund bed fredag eftermiddag en hest i benene, så hesten stejlede og hestens rytter faldt af.



Det skete på Stisager på Fur, og efter episoden fandt hesten selv hjem igen.



På hesten sad en 54-årig kvinde, og hunden ejes af en anden kvinde, der er 42 år.



Begge kvinder bor på Fur og endda på samme vej.



Den 42-årige gik med hunden løs, og da den to gange angreb hesten, står den 42-årige kvinde til at blive sigtet, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Ved den første episode, kom den 54-årige rytter ned og fik hunden væk.



Men hunden kom tilbage og angreb igen efter, at hun atter var steget til hest.

