Agressiv mand anholdt ved byfesten i Lånum

En uhyre agressiv mand fra Øster Assels på Mors optrådte fredag aften omkring klokken 22 så voldsomt, at det endte med, at politiet måtte rykke ud og anholde ham.



Det skete ved en byfest i Lånum i Fjends, hvor manden optrådte agressivt og involverede sig i op til flere slagsmål.



Ifølge lokalpolitiet i Viborg er han sigtet for voldelig optræden ved byfesten.



Der er ikke yderligere personoplysninger ud over, at manden er fra Mors.



Efter anholdelsen kørte politiet ham til Viborg og satte ham i detentionen, da han var stærkt beruset.



Han blev løsladt igen lørdag morgen. Forhåbentlig har han fundet til Mors igen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: