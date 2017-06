Nye rækkehuse på Vestervænget var et tilløbsstykke

Interessen var stor, da boligselskabet Bomiva lørdag holdt åbent hus i blok 14 på Vestervænget i Skive.



Her står fem nyrenoverede rækkehuse stort set klar til indflytning. Der er tale om renoverede boligblokke, der er blevet sat i stand med nye facader og altaner samt nye køkkener og badeværelser. Rækkehusene er i forskellige størrelser, svingende mellem 89 og 110 kvadratmeter. De er i ét plan og med have til.



På dagen var der mulighed for at blive skrevet på venteliste til en af de nye boliger, og ind imellem boligkikkeriet kunne man nyde en forfriskning i »Huset«, tæt på områdets gildesal, hvor Bomivas bestyrelse stod for serveringen.



Fra arrangementets begyndelse var der trængsel for at komme ind at se boligerne, og tilsyneladende var de fremmødte gennemgående godt tilfredse med det, de så.



- Vi har lige solgt et stort hus i Vinderup og skal have fundet noget andet. Lige nu bor vi i Balling, hvor vi midlertidigt har lejet en lejlighed. Vi havde haft huset til salg i mange år, så da der lige pludselig stod flere interesserede, slog vi til, fortæller Bodil Balling-Sørensen, som var til åbent hus sammen med sin mand, Harald Balling-Sørensen.



At de ser på bolig i Skive skyldes blandt andet, at deres eneste barn, en voksen søn, bor i Brårup.



Bodil og Harald Balling-Sørensen søger en bolig mellem 85 og 100 kvadratmeter nede ved jorden, og der skal gerne være et gæsteværelse, så de har et sted at stille deres computere og den slags.



- Det er så pænt herinde, og det kunne også være rart at komme til at bo et sted som de første. Vi vil ikke ud at købe noget. Det er vi blevet for gamle til, slår Bodil Balling-Sørensen fast.



Lørdag formiddag havde parret endnu ikke bestemt sig for at blive skrevet på venteliste til et af rækkehusene, men de syntes, at det, de så, lignede deres ønskebolig temmelig godt.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: