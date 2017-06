12-årig Glyngøre-pige hurtigst ved DM i ponytrav

Lørdag blev en stor dag for 12-årige Sif Berggreen Larsen fra Glyngøre.



Da var hun til start ved DM i ponytrav i Billund, og i klassen for de mellemstore ponyer, vandt hun DM-titlen. Det skete på ponyen Zico C.C., ejet af Frederik Bay Kristensen, der er søn af den i travkredse velkendte Hans Ulrik Kristensen fra Skive.



- Bedre start på sommerferien kunne jeg ikke få, siger den 12-årige pige, der til dagligt går på Glyngøre Skole, hvor hun efter sommerferien starter i 6. klasse.



Hun vandt en auto-startfinale over 1800 meter i et felt på syv ponyer, og hun og Zico CC satte en markant rekordforbedring, idet kilometertiden blev 2.00.6 - en forbedring på ca. 11 sekunder.



I feltet var både yngre og ældre ryttere end Sif Berggreen, hvis mor, Rikke, er formand for ponytravet på Skive Travbane.



- Det var en stor dag i Billund, der blev kørt hele 16 ponyløb, og i den finale, som Sif vandt, var der faktisk også en tredjeplads og bronze til Katrine Plejdrup, som er fra Mors, men som også kører for os i Skive, siger hun.



Sif Berggreen er tre gange ugentligt på besøg i Skive, hvor hun hjælper til i Hans Ulrik Kristensens stald og træner med Zico CC.

