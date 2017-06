To bands melder fra til Rock ved Åen

»Logistiske udfordringer«.



Det angiver arrangørerne af Rock ved Åen som årsag til, at bookingbureauet Management har annulleret de to engelske Glam Rock bands, Slade og Sweet, foruden for koncerten i Skive fredag den 18. august.



Tjekkiske Abba Revival (billedet) ventes dog fortsat til Skive til august.



- Bestyrelsen arbejder benhårdt på at finde ny musik og håber at kunne offentliggøre gode navne indenfor få dage og dermed præsentere et spændende Rock ved Åen koncertprogram.



Det oplyser Lars Bielefeldt, der er formand for bestyrelsen for foreningen Skive & Friends, der arrangerer koncerterne.



- Vi vender tilbage så snart vi har mere relevant information, fastslår formanden i en mail til Folkebladet tirsdag aften.

