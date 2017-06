Omfattende besparelser er en væsentlig del af forklaringen på, at politiet bruger stadig flere ressourcer på at håndtere mennesker med psykiske lidelser.



Sådan lyder vurderingen fra politikommissær Lars Mikkelsen fra Lokalpolitiet i Skive.



Tidligere var der nemlig både væresteder og et døgnhus i Skive for mennesker med psykiske problemer, der i stor udstrækning var målrettet til folk med psykiske lidelser.



- Nedskæringer og effektiviseringer har stort set lukket det hele. Effektivisering og stort er godt-tankegangen er på det her område kommet fuldstændig til kort, mener politikommissær Lars Mikkelsen fra Lokalpolitiet i Skive.



Han understreger, at han ikke på nogen bebrejder personale på for eksempel psykiatriske institutioner.



- De gør ofte en kæmpe indsats. Centralisering og effektivisering, der efterlader en masse mennesker med psykiske problemer, er ikke deres skyld. Men jeg bebrejder politikerne, siger Lars Mikkelsen.



Den seneste tid har der været meget opmærksomhed på den såkaldte »hårmand«.



- Han er et eksempel, men der er mange flere. Og de kan være en udfordring. De fleste har faktisk et ganske fint forhold til os, men er også tidskrævende. Hos os er der også effektiviseret, og vores arbejdsdage er ofte meget planlagte. Så kan det være svært at sætte en time eller halvanden af til en person med et psykisk problem, som har brug for at snakke med os, siger han - og tilføjer:



- Er det vigtigere at tage den snak end at køre ud for at udstede færdselsbøder? Eller kan den betyde, at vi må rykke senere ud til et indbrud, fordi vi ikke bare kan afbryde? Så konkret er det nogle gange, siger Lars Mikkelsen, som understreger, at de afgørelser ofte må træffes af vagtcentralen, som disponerer over politiets patruljer.



- Hvis man skal tvangsindlægge kræver det rigtig meget. Så skal folk beviseligt være til fare for sig selv eller andre. Sådan en som hårmanden har aldrig været til fare på den måde, og det samme gælder andre med psykiske problemer eller besættelser, som er rodet ud i dårlig opførsel eller små-kriminalitet, siger Lars Mikkelsen.



Han understreger, at det fungerede bedre for politiet, dengang der var både døgnhus og flere væresteder.



Også fordi politiet så vidste, hvor de kunne aflevere personer med psykiske problemer og være sikre på, at de var gode hænder, hos nogle, der vidste, hvad de havde med at gøre.



- Vi snakker rigtig meget om varme hænder, og dem havde vi så faktisk flere af før. Det her er et problem, siger Lars Mikkelsen.



Han understreger, at selv om politiet mærker problemet også i Skive, fylder det ikke en tredjedel af politiets arbejdstid, sådan som politifolk fra vestegnen i København klagede over i det seneste nummer af Dansk Politi - politiforbundets fagblad.



- Så voldsomt er det ikke, og det svinger meget, hvor meget det fylder. Nogle gange fylder en eller to eller flere personer rigtig meget, og så kræver det også meget af os, og til andre er det mere roligt. Men problemet er blevet større med tiden. Først og fremmest fordi der er blevet færre muligheder udenfor politiets regi, og det synes jeg er sørgeligt. Vi snakker om mennesker, der har lige så meget ret til et godt liv, som alle os andre, men som i alt for høj grad får lov til at sejle deres egen sø. Det er skidt for dem, og det er også skidt for os i politiet, men personligt synes jeg også, det er skidt for samfundet i det hele taget og en trist udvikling, siger Lars Mikkelsen.



