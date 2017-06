Glattrup Bæk-området skal sikres mod oversvømmelser

Skive Kommune og Skive Vand søsætter nu et fælles projekt, der gentænker Glattrup Bæks forløb og skaber nye rekreative muligheder med vandet som omdrejningspunkt.



Det skriver Skive Kommune i en pressemeddelelse.



Kommunen varsler derfor en tæt dialog med de berørte lodsejere samt en åben workshop, hvor alle interesserede inviteres indenfor til en snak om områdets fremtidige anvendelsesmuligheder.



Projektet er søsat for at minimere de oversvømmelser, der flere gange om året plager de omkringliggende boliger, oplyser kommunen på den hjemmeside, hvor man kan følge projektet.



Skive Kommune og Skive Vand ønsker at udnytte bækkens potentiale i langt højere grad, end det er tilfældet i dag, og vil åbne området op, så hele byen får gavn af stedets naturværdier.



Teknisk Forvaltning har lagt et budgetønske ind til 2018, der skal finansiere Skive Kommunes andel i projektet. Der er derfor under denne forudsætning, at det indledende arbejde med projektet nu lyder, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

