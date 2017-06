Politisk kovending: Dan-Con får alligevel lov at bygge

Efter at klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune i sidste uge sagde nej til en udvidelse af Dan-Con Elementmontage ApS på Trandumvej 5 i Trandum, ser det nu ud til, at virksomheden alligevel kan gå i gang med den planlagte udvidelse inden for få uger.



Årsagen er, at formanden for klima- og miljøudvalget, Mads Panny (S), har lavet en politisk u-vending og har ændret holdning til udvidelsen, efter han har været på besøg hos Dan-Con.



- Efter besøget er der nu indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde på torsdag, så vi kan få givet den tilladelse, da den nødvendige dokumentation nu er på plads, siger Mads Panny.



Alt var kørt i stilling til, at Dan-Con Elementmontage skulle udvide med nye bygninger henover sommeren og efteråret. 1100 kvadratmeter i alt.



Klaus Bårris, der ejer virksomheden, havde bestilt mandskab, så nedrivningen af de gamle bygninger kunne begynde i uge 28, og nybyggeriet kunne tage form fra uge 31.



Men bedst som både Klaus Bårris og Claus Clausen (V), der er medlem er klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune, havde forventet en smertefri godkendelse i klima- og miljøudvalget, sagde et flertal i udvalget pludselig nej.



På mødet, hvor der var to fraværende, var det Mads Panny og Martin Sanderhoff fra Socialdemokratiet og Flemming Gundersen fra Enhedslisten, der stemte imod. De mente ikke, at dokumentationen for en udvidelse var på plads.



- For at kunne give tilladelse til en udvidelse kræver det, at det er bevist, at de eksisterende bygninger på adressen er blevet brugt i erhvervsmæssig sammenhæng, og det kunne vi ikke se ud fra de billeder, som vi havde fået tilsendt. Derfor var grundlaget for en tilladelse ikke på plads, siger Mads Panny, der er formand for udvalget.



Den vurdering fik Claus Clausen til at reagere, og han opfordrede med det samme borgmester Torsten Nielsen (K), Sparkær, til at indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde, så sagen kunne tages op, og beslutningen hurtigst muligt kunne omgøres.



- Jeg er fuldstændig uforstående over for beslutningen, og hvis sagen først skulle på byrådets dagsorden til august, som er næste mødedato, så kunne Dan-Con Elementmontage risikere, at byggeriet stod åbnet, når vi går ind i vinteren, og det ville være fuldstændig utilstedeligt over for sådan en virksomhed, siger Claus Clausen.



Klaus Bårris reagerede også selv.



Han ringede til Mads Panny og inviterede ham til Trandum, så Mads Panny med egne øjne kunne se, at de eksisterende bygninger faktisk blev brugt til blandt andet lagerplads.



Den invitation takkede Mads Panny ja til, og efter besøget har udvalgsformanden altså ændret holdning.



- Det blev tydeligt for mig, at bygningerne bliver brugt til erhverv, og så bliver sagen pludselig en helt anden, lyder det fra Mads Panny.



Holdningsændringen hos udvalgsformanden vækker glæde hos både Claus Clausen og Klaus Bårris.



- Jeg er glad for, at der nu ikke er mere, der kan spænde ben for en udvidelse. Men jeg må indrømme, at jeg var lige ved at blive mere end alvorligt skuffet, for vi havde bestilt og planlagt det hele, siger Klaus Bårris.



Claus Clausen og Mads Panny giver begge udtryk for, at en godkendelse på torsdagens møde nu bliver ren formalia.



Dan-Con Elementmontage ApS, der monterer betonelementer til store byggerier, startede op i 2013 og har nu 37 ansatte.

