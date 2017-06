Slut med butik med brugte brudekjoler i Breum

I april sidste år åbnede Sine Søndborg Marcussen forretningen Søndborg Brudekjoler på Aakjærsvej i Breum, og om et par uger lukker hun den igen.



Hun havde et par måneder i forvejen fået den idé, at hun skulle sælge brugte brudekjoler, for hun skulle selv giftes til efteråret og ledte derfor efter en brugt brudekjole uden ønske om at rejse land og rige rundt til private hjem for at finde en.



Det gav hende ideen til butikken i Breum, hvor kvinder kunne levere deres brudekjoler og festkjoler ind, og så ville Sine Søndborg stå for at sælge dem mod en del af salgets fortjeneste.



Det var en god idé, skulle det vise sig for Sine Søndborg Marcussen og hendes mand Gert Søndborg Marcussen.



- Det har været en stor succes. Vi har haft glade kunder og en stor salgsprocent, siger Gert Søndborg Marcussen, der har fået lov at overtage afviklingen af butikken, mens Sine Søndborg passer sit fuldtidsarbejde som socialrådgiver.



Egentlig kan det jo undre, at parret vælger at afvikle en succes.



- Men det er simpelthen på grund af tid. Da vi åbnede butikken, var Sine under uddannelse, men nu er hun blevet færdig og fuldtidsansat, forklarer Gert Søndborg Marcussen.



Han fortæller, at der er gået rigtig meget tid på at skabe synlighed om butikken og kjolerne, og det er en tid, som parret ikke længere har, hvis de også skal nå at have et almindeligt familieliv med deres børn.



Økonomien har til gengæld ikke spillet nogen rolle i overvejelserne om at lukke,



- Det er ikke noget, der har kostet os noget økonomisk. Selve konceptet var lavet, så det ikke kostede os noget at have kjolerne inde, siger Gert Søndborg Marcussen.



Parret, der har boet i samme bygning som forretningen ligger i, har købt hus andet sted i byen og har i stedet lejet deres gamle bolig ud. Bilvasken på adressen driver parret videre, og så har de løftet kikkerten efter nye lejere til butikslokalet, når de sidste kjoler er kommet ud.



Gert Søndborg Marcussen fortæller, at man stadig kan nå at købe en af de brugte kjoler, men at man skal være hurtig, fordi kjolernes ejere så småt kommer og henter deres kjoler hjem. Han forventer, at de sidste kjoler forlader butikken senest i uge 29.



Og Sine ... ja, hun fik sin Gert og fandt den helt rigtige brudekjole mellem de mange kjoler, hun fik ind i butikken. Og 1. oktober kunne hun derfor sige »ja« i kirken iført sin drømmekjole, som hun havde købt i sin helt egen forretning.

