21-årig køber grund: Brandtomt på Brorsonsvej bliver ryddet

Brandtomten på Brorsons Vej i Skive er nu ved at blive ryddet.



Huset vil blive revet ned - alt vil blive fjernet.



Det skyldes, at den 21-årige vvs-lærling Morten Frederiksen har købt grunden af dødsboet efter Bjarne Jensen, der omkom, da huset brændte lørdag den 22. oktober sidste år.



Bjarne Jensen oplagrede gennem adskillige år alle mulige ting, som han indsamlede, på ejendommen.



Naboer var meget utilfredse med den måde, ejendommen tog sig ud. De klagede til Skive Kommune, som varslede et pålæg til Bjarne Jensen om at få ryddet op, kort inden branden.



Morten Frederiksen er søn af Gregers og Pia Møller Frederiksen, medindehavere af Salling Entreprenørfirma, der skal gennemføre nedrivningen.



- Vi er ved at rydde grunden nu. Når vi er færdige med det, vil huset blive revet ned. Hvad der herefter skal ske, vil Morten vurdere til den tid. Grunden har en rigtig god beliggenhed i Skive, fortæller Gregers Frederiksen, der hjælper sin søn med at rydde op.



Stort set alt, Bjarne Nielsen efterlod sig på sin ejendom, vil blive kørt på lossepladsen.



- Det er vigtigt for os at få ryddet grunden, så folk kan være tjent med at bo og færdes på Brorsons Vej, siger Gregers Frederiksen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: