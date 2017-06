Sjælden hæder: Ridderkors i guld til lokal bankdirektør

Det sker meget sjældent for fremtrædende personer indenfor det private erhvervsliv, og ingen andre erhvervsledere på Skive-egnen har opnået tilsvarende hæder.



Dronning Margrethe har forfremmet bankdirektør og konsul, Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S, fra Ridder af Dannebrogordenen til Ridder af 1. Grad af Dannebrogordenen.



Peter Vinther Christensen har i samme forbindelse modtaget Ridderkorset i Guld.



Det er sket efter indstilling fra Erhvervsministeriet, som ikke har undgået at bemærke den udvikling, som Salling Bank A/S har gennemgået under Peter Vinther Christensens ledelse.



Adskillige smertegrænser var passeret, og mange spekulerede på, om den lokale, 140-årige bank mon ville overleve. Men den nye direktør, der stammer fra Aalborg, fik rettet skuden op og har siden fusioneret med Vinderup Bank.



Tidligere har Peter Vinther Christensen i 2015 af forsvarschefen modtaget Forsvarets Medalje for Særlig Fortjenstfuld indsats, og i 2011 modtog han Fortjenstmedaljen af Hjemmeværnets chef.



Han var ikke fyldt 50 år, før han blev Ridder af Dannebrogordenen. Han er også udnævnt som litauisk konsul.

