Trafikanter kører på cykelsti og fortov ved afspærring

Søndag fik politiet anmeldelse om, at folk ikke overholder skiltningen ved arbejde på Brårupvej i Skive og i stedet forsøger at komme frem ved at køre på cykelsti og fortov.



- Det vil vi være opmærksomme på, siger politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.

