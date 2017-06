Gymnaster på vej til landsstævne på gamle knallerter

Det er ikke usædvanligt at se en gammel knallert med en grøn mælkekasse bagpå.



Men ti knallerter med grønne mælkekasser, der triller ind på p-pladsen ved McDonald’s i Skive, er ikke noget, man ser hver dag.



Mandag kunne man opleve netop dét, da en flok unge mænd og deres totaktere lagde vejen gennem Skive.



De unge mænd viste sig at være et hold københavnske springgymnaster, der var på vej til landsstævne i Aalborg.



”Bønder i byen” kalder de unge mænd, der alle oprindeligt kommer fra provinsen, sig.



- For fire år siden var vi nogle gutter, der kørte fra København til landstævne i Esbjerg. Det var en kæmpesucces, og så var vi jo nødt til at gentage den i år, siger Bue Jul Jørgensen, der titulerer sig som ”præssi” – præsident – i gruppen.



De fleste er dog nye i forhold til Esbjerg-turen for fire år siden. Alle har de været ude for at købe sig en ældre totakter for at deltage.



- Det er charmen ved de gamle knallerter, der driver hele værket. Der går ikke en time uden et stop, hvor der er en eller anden, der har tabt en møtrik, er punkteret eller noget andet, fortæller Bue Jul Jørgensen.



Af samme årsag har de ti ryttere en hjælpevogn, der er bemandet med to mand. Varevognen medbringer en ekstra knallert og kørernes oppakning.



- Så ligger der også en flaske Fernet Branca eller to bagi og lidt ekstra forsyninger, afslører Bue Jul Jørgensen.



Holdet kører den lange vej over Salling og Mors i stedet for at køre direkte til Aalborg. Det handler kort sagt om at hygge sig på turen. Det er helt i holdets ånd.



- Det er jo et rigtigt herrehold, hvor vi spiller fodbold som opvarmning og drikker øl i saunaen bagefter, fortæller Bue Jul Jørgensen om den uhøjtidelige tilgang springgymnastikken, som er kendetegnende for ”Bønder i byen”.



De oplever stor interesse for knallerterne, hvorend de kommer frem.



- Folk hilser og mange skal lige over og have en snak. Det er lige fra de helt unge på scooter, der lige stopper op, til de ældre, der kommer og fortæller røverhistorier om deres gamle knallerter, siger præsidenten.



De ti knallertkørende springgymnaster begyndte turen ved Den Lille Havfrue på Langelinie i lørdags og regner med at være i Aalborg på onsdag.



- På førstedagen fik vi et par ordentlige skyller, og det var lidt stramt, men ellers har det været fint. Topfarten falder dog lige med 20-20 procent her i Jylland med den modvind, der er, griner præsidenten og oplyser, at det af samme årsag er tid til en pause.



- Puch Maxi’en er lige kørt tør. Den sluger helt vildt meget benzin.

