Nyt SIK-nederlag uden scoring

Status for Skive IKs 1. divisionstrup efter to spillede fodbold-træningskampe er to nederlag, og at holdet endnu ikke selv har magtet at score.



Det hører så med til historien, at SIK’erne har udfordret modstandere fra øverste hylde, først Randers, som man tabte med 3-0 til, og tirsdag var det Hobro IK, der gæstede Egeris - og vandt med 1-0.



Skive havde fortjent bedre - men gode viljer, gode tilløb og fair chancer kastede ikke en scoring af sig - og dermed blev Pål Alexander Kirkevolds mål efter 52 minutter afgørende.



Reportage i bladet onsdag.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: