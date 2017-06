Lokalt cykelhold: Danmark Rundt er vores Tour de France

Igen i år var der solid glæde og begejstring hos det lokale cykelhold, Team coloQuick-Cult, da de udvalgte danske cykelhold, der skal køre Postnord Danmark Rundt, fik deres navne offentliggjort mandag.



- Vi ville være blevet voldsomt skuffede, hvis vi ikke var med blandt de udvalgte. Vi vidste det reelt godt, men derfor er det jo dejligt at se sort på hvidt, siger sportschef Christian Andersen.



Champagnen var ikke fundet frem, men de fremmødte slog på skuldre, sagde til lykke - og glæder sig nu til, at årets store hjemlige cykelløb har lokaldeltagelse medio september.



- For hold på vort niveau, da er Danmark Rundt, hvad Tour de France er for de store hold. Der er tv-eksponering på andre løb - og vil f.eks også være det på fredagens løb i Skive, men det er i Danmark Rundt, at den helt store interesse er til stede, og det er vores chance for at score tv-tid, som vi bl.a. måler vor succes på, siger Christian Andersen.



Det lokale cykelhold har i teorien 14 mand, der kan køre med, men der skal kun bruges otte. På fredag vil tre få at vide, at de er ude af billedet, og det samme er Jonas Vingegaard, der fortsat er handicappet af det benbrud, han fik i forbindelse med et løb i Norge - Tour de Fjords.



Tilbage er 10 mand, hvis navne sendes ind - og hvor de otte, som får æren, udvælges i blandt.



PostNord Danmark Rundt køres i dagene fra 12.-16. september, og ruten er i år »vendt rundt«, således at man åbner i København og slutter i Aarhus, grundet Aarhus’ status som europæisk kulturby.



Løbsdirektør Jesper Worre roser i øvrigt det arbejde, der sker på de danske kontinentalhold.



- Det har været et meget flot forår for dansk cykling, hvor store resultater er kommet hjem i en lind strøm fra både større og mindre UCI-løb. Men det helt afgørende for udtagelsen af de fem danske hold er, at de alle leverer et meget flot stykke dansk talentudviklingsarbejde. Netop det flotte talentarbejde er i Danmarks Cykle Unions fokus i udtagelsesprocessen, siger Worre.



- Alle de udtagne hold har en bredde og kvalitet som aldrig set før, og de har alle kørt et godt forår og leveret fine UCI-resultater. Nu får de ro til at forberede sig optimalt til deres største opgave i år. Jeg tror, at de fem danske kontinentalhold er klar til mere succes i årets PostNord Danmark Rundt.



- Med placeringen af PostNord Danmark Rundt i september, lige før VM i Norge, tror vi på, at feltet bliver et af de stærkeste nogensinde, slutter han



Feltet kommer i årets udgave ikke tæt på lokalområdet. Nærmest vil det være 15. september, når der køres enkeltstart i Randers

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: