Vestagers hammer ramte Google

- Et meget enkelt princip. Man skal behandle andre, som man behandler sig selv.



Sådan lød et nærmest kristent inspireret budskab fra EU-konkurrencekommisssær - og præstedatter - Margrethe Vestager, da hun i går svingende hammeren over den verdenskendte søgemaskine Google. Hun gav den hidtil største EU-bøde i en konkurrencesag på 18 milliarder kroner. Selv for Google er det også en slags penge!



Der venter andre EU-sager mod Google, men foreløbig har giganten fået bøden for i en årrække at have favoriseret prissammenligningstjenesten »Google Shopping« på en måde, så det blev umuligt for andre at konkurrere på lige vilkår. Og hvis ikke Google følger påbud fra EU, vil det efter 90 dage gå løs med dagbøder.



Som EU’s konkurrencekommissær har Margrethe Vestager også indledt sager mod Google for at bryde EU’s regler med Android-systemet til mobiltelefoner samt Googles Adsense-system, der placerer reklamer på nettet. Det handler igen om, at Vestager og EU mener, at Google ulovligt holder konkurrenter ude.



Med Googles base i USA kan man roligt regne med, at præsident Donald Trump vil beskylde Margrethe Vestager og EU for handelskrig mod USA, men han vil få kam til hårpragten, hvis han vil matche den danske EU-kommissær. Der står respekt om hendes indsats, hun har ry for at have orden i tingene, og hun har allerede vist mod og handlekraft over for de store - blandt andet måtte russiske Gazprom komme med indrømmelser. Vestager er med til at skabe respekt om EU’s indsats, og det er nyttigt på et tidspunkt, hvor der andre steder svigtes af EU - blandt andet med de ydre grænser, der er faldet og den totale mangel på sammenhængende og effektiv indsats omkring strømmen af asylsøgere og migranter mod Europa.



Danskerne har også fået øje på Vestagers kvaliteter. I en årlig magtanalyse i Berlingske var hun for nylig placeret på en andenplads over de mest magtfulde danskere - kun overgået af statsministeren.



Da hun var leder for Radikale Venstre, stod der også respekt om hendes indsats. Hun viste mod ved - uden om Socialdemokratiet - at indgå efterlønsaftale med den daværende Løkke-regering, og da S-R-SF regeringen blev dannet, blev den ansvarlige økonomiske kurs fortsat efter krav fra Vestager.



På mange måder virker Vestager som den bedste statsminister, Danmark ikke - endnu - har fået. En god blanding af viden, handlekraft, troværdighed, mod og gennemslagskraft, som er savnet i dansk politik. Hun ville heller ikke - da hun var aktiv i dansk politik - acceptere fastlåst blokopdeling mellem røde og blå. Det var bredt og stærkt og holdbart samarbejde hun søgte.



Foreløbig er hun en stærk trumf for Danmark og EU som konkurrencekommissær. Det skal blive interessant at se, om hendes periode forlænges af regeringen. Det vil blive svært at finde et stærkere kort. Omvendt er hun også savnet i dansk politik, og hvis hun får mod på et politisk comeback herhjemme, bliver det ikke svært for hende at vende tilbage med stor styrke.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her