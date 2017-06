Skive og byggeriets rangliste

Arbejdsgiverforeningen Dansk Byggeri (DB) har udgivet organisationens årlige rangliste af kommunerne.



Skive Kommune får noget på puklen, fordi byrådet har besluttet, at en hovedentreprenør ved udførelse af kommunale opgaver, hæfter for sine underentreprenør, hvis lønvilkårene ikke er i orden hos dem.



Jeg anerkender, at DB har en legal interesse i politisk at fokusere på de ting, som organisationen arbejder på. Som det eksempelvis er tilfældet, når DB tildeler kommunerne plusser hver gang, de tager livet af et kommunalt job inden for det tekniske område. Det er jo en politisk holdning hos DB - jeg er ikke enig - men anerkender deres politiske holdning.



Jeg forstår derimod slet ikke, at hvorfor Dansk Byggeri ikke synes, at vi skal undgå at bruge skatteborgernes penge til byggeri med mere på firmaer, som ikke overholder de almindelige løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked.



Det er da i mit verdensbillede lige ud ad landevejen, at de politikere, vi har valgt til netop at forvalte vore skattemidler, skal sikre sig, at skattemidler ikke bruges på den slags firmaer.



Derfor er jeg også tilfreds med, at Skives borgmester står fast på kravet om, at firmaer, der byder ind på kommunale opgaver, påtager sig ansvaret for, at det er i orden.



Skal der ske ændringer på det punkt, må det nærmere være en mere kontinuerlig kontrol.



Det forholder sig jo sådan, at bestemmelsen om, at hovedentreprenøren hæfter for sine underleverandører ikke kun er med til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår.



Den er også med til at sikre seriøse firmaer mod ublu konkurrence fra firmaer, der byder under på bekostning af vilkårene for de ansatte.



Jeg er da også sikker på, at de fleste seriøse firmaer er tilfredse med, at kommunen lægger vægt på fair konkurrence.



