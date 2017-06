Pilotprojekt i psykiatrien

Psykiatrien i Region Midtjylland er under stort pres ikke mindst i vest. Mange ting har været forsøgt uden den store psyke.



Derfor er det jo rigtig godt og flot, at Holstebro, Struer og Lemvig kommuner så hurtig var parat til at gribe bolden, og tage imod regionens udstrakte hånd, om at skabe et godt og sammenhængende psykiatri tilbud til gavn for nogen af dem, der har det aller sværest i vores område.



Bassen bliver Holstebros nye Sundhedshus, - og dermed bliver det væsentligt lettere, at koordinere de forskellige aktiviteter til borgere med psykisk lidelser.



En samarbejdsaftale er indgået, og ved fælles hjælp er der udarbejdet en visionær og ambitiøs plan. Intentionen med at flytte under samme tag er - at borgerne med psykiske lidelser skal opleve, at de får en hurtigere og mere sammenhængende indsats fra både den regionale distriktspsykiatri, og kommunens socialpsykiatri som borgerne ofte også modtager hjælp fra.



I oplægget er der stor fokus på, - at skabe en fælles kultur og sammenhæng i et forbedret samarbejde mellem alle relevante enheder. Skabe en samarbejdsstruktur, som tænker på tværs af sektorer og faggrænser, - med borgeren som omdrejningspunkt, - og tæt på deres hverdag og hjemmemiljø. Det er positiv og godt tænkt.



Ambitionen om en tidlig og forbedret forebyggende indsats, er den helt rigtige vej at gå - ikke mindst i forbindelse med de helt unge. Det er bekymrende at se den udvikling med flere og flere unge mennesker der døjer med bl.a. angst, spiseforstyrrelser, og som selvskader sig selv. Her vil det nye tilbud efter min mening være langt bedre til, at finde gråzonerne og sikre, at færre vil falde ned mellem to stole.



Tilbuddet er lidt af et pilot projekt, men mange nye og spændende tanker. Og når man først har fundet et godt fodfæste og der bliver oparbejdet en fælles kultur, vil planen udvikle sig og nye ideer og tiltag vil opstå.



Der vil blive skabt nogle ringe i vandet, som mange andre kommuner - ikke mindst de store østjyske kommuner - kan udnytte og drage fordel af - og dermed få endnu bedre tilbageløb til et så normalt liv som muligt for en patientgruppe, som bestemt har det svært.



Generelt skal vi prioritere psykiatrien højere. Mit håb er, at vi ved budgetforhandlingerne kan sætte et to cifret millionbeløb af til forbedringer. Det er tiltrængt.



Det allerbedste ville være, at psykiatrien blev sidestillet med somatikken og blev sat på finansloven. Faktisk er det et helt rimeligt krav.



Med Venlig hilsen



Morten Flæng,



medlem af



Region Midtjylland (S),



Havevej 9,



7830 Vinderup

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her