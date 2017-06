Støtte til første etape: Ambitiøs plan om vandresti langs kyst

Skive Fjord Morgen Rotary Klub (SFMR) har en stor plan om at få lavet en sammenhængende sti langs Skive Kommunes 190 kilometer lange kyst.



Stien skal sno sig ind til seværdigheder.



Første etape, en sti langs kysten mellem Marienlyst Strand og Hagenshøj nord for Skive, har fået støtte fra Skive Kommunes byudviklingsudvalg, der har valgt at give 90.000 kroner, så initiativtagerne kan få lavet en beskrivelse af projektet og ansøgt om penge hos fonde til at få første etape gennemført.



SFMR arbejder sammen med Skive Turistklynge, Østsallingklyngen, Tarokmuseet og Skive Kommune om stien mellem Marienlyst Strand og Hagenshøj. Initiativtagerne har været i kontakt med ejere af jord, stien skal passere, og de er positive over for idéen.



Gruppen bag projektet ønsker en såkaldt trampesti anlagt mellem Marienlyst Strand og Hagenshøj og videre. Sådan en er til at gå på - den er ikke egnet til cykling og ridning.



- Nu kan vi hyre en til at lave en projekt-beskrivelse. Det skal vi have gjort så hurtigt som muligt. Vores første mål er at få etableret en sti mellem Marienlyst Strand og Sundsøre, fortæller Søren Rasmussen, klubbens mand på projektet.



Skive Fjord Morgen Rotary Klub besluttede sidste år at forsøge at få lavet en kyst-, natur- og kultursti langs hele Skive Kommunes kystlinje mellem Sønder Lem Vig og Virksund.



Den tænkes realiseret i syv eller otte etaper, hvor første er strækningen fra Marienlyst Strand til Hagens Mølle og herfra videre til Sundsøre. Man har dannet en projektgruppe med diverse ildsjæle, lodsejere, folk fra SFMR, og Maria Birk Rask, naturmedarbejder hos Skive Kommune.



Stien kaldes en kyst-, natur- og kultursti. Det betyder, at stien vil bugte sig fra kysten til skønne naturoplevelser og til kulturelle seværdigheder, herunder museer, herregårde og andet.



Søren Rasmussen håber, at stien mod nord fra Marienlyst Stand kan realiseres allerede næste år.



- Det er ambitiøst. Der skal formentlig nogle dispensationer til, for eksempel fra strandbeskyttelseslinjen, og det kan godt tage en del tid at få sådan noget igennem, fortæller Maria Birk Rask.

