En ny vandområdeplan kan tvinge en række landbrug i knæ. Landmænd omkring Skive Fjord, Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord er blandt dem, som på landsplan ser ud til at blive hårdest ramt. For at opfylde kravene i den nye miljøplan kan nogle landmænd, heraf flere lokale, blive tvunget til at braklægge halvdelen af deres marker.



Tallene bygger på beregninger fra SEGES, det tidligere Videnscenter for Landbrug, som er tilknyttet organisationen Landbrug & Fødevarer,



Peter Sørensen, Gl. Haldvej ved Hald, er en af de lokale landmænd, der kan blive hårdt ramt. Han risikerer at skulle gå fra mark og stald, med mindre politikerne vælger en anden plan, end den der er lagt op til:



- Det bliver ikke så sjovt at være landmand. Hvis jeg sætter min produktion ned med 50 procent, så synes min bank ikke, det er så godt, at jeg er her. For så vil jeg ingen mulighed have for at afvikle min gæld og dermed heller ikke for at drive landbruget. Mit landbrug har ingen chance for at overleve, hvis ikke her er en vis produktion.



Peter Sørensens marker afvander til både Skive Fjord og Hjarbæk Fjord, og han risikerer at blive hårdt ramt af politikernes varslede retningslinjer for udledning af kvælstof.



For Peter Sørensen og hans familie, der består af kone og børn, vil de nye vandområdeplaner betyde et så kraftigt fald i muligheden for at skabe en indtægt, at han vil blive nødt til at skulle se sig om efter et andet job. Men Peter Sørensen er også bekymret for beskæftigelsen i de erhverv, der lever af landbruget, og siger:



- Hvis jeg tvinges til at lukke min produktion, så vil jeg sammen med mine to heltidsansatte medarbejdere skulle ud at søge andet arbejde. Men vi har også nogen i følge-industrien, som vil få problemer. Det gælder blandt andre foderstofleverandører, tankvognschauffører og andre inden for fødevareindustrien.



For at opnå et fald på 50 procent i produktionen på Gl. Haldvej vil det kræve, at halvdelen af Peter Sørensens i alt 160 hektarer bliver lagt brak.



- Det vil være nødvendigt for at nå i land med den målsætning, der er lagt op til i vandområdeplanerne. Hvis det sker, vil vi ikke kunne lave foder nok til vores dyr, og samtidig vil vi ikke kunne komme af med husdyrgødningen. Så det vil være nødvendigt også at reducere vores husdyrbrug til halvt så mange dyr, siger Peter Sørensen.



Han har i dag 100 malkekøer plus lige så mange kreaturer i opdræt, altså kalve og kvier.



- Vi vil blive ekstra hårdt ramt. Men det er ikke bare os, de nye planer vil gå ud over. De vil også ramme mine kolleger rundt omkring, konstaterer Peter Sørensen.



Han kalder de aktuelle vandområdeplaner for så urealistiske, at han dybest set tvivler på, de vil blive gennemført, og siger:



- Jeg vil da gerne tro på, at politikerne kommer til fornuft. Så delvist tror jeg på, at de kommer til fornuft og vil prøve at se realistisk på det her. Hvis det skal til for ikke at forurene, så vil man jo blive nødt til at gøre det. Men jeg har en meget stærk tvivl på, at det er sådan, det hænger sammen.



Peter Sørensen er 5. generation på gården på Gl. Haldvej, hvor han i 1989 overtog sit barndomshjem.



Peter Sørensen har fulgt mediernes dækning af debatten om vandområdeplanerne, der på landsplan rammer landmænd i flere områder. Også landmænd langs Karup Å kan blive tvunget til at ændre på produktionen eller helt stoppe, hvis planerne bliver gennemført. I Karup bor eksempelvis landmand Lars Kristensen, og han er blandt dem, der via Karup Å afvander til Skive Fjord. Lars Kristensen står i øvrigt i samme situation som Peter Sørensen og ser også ud til at skulle miste halvdelen af sin jord og kan på den baggrund blive tvunget til at lukke sit landbrug.



Ved Hald føler Peter Sørensen sig magtesløs, selvom han tror på, at politikerne vil ændre på planen i retning, så han fortsat vil kunne drive landbrug. Han har valgt at tale med flere medier i et forsøg på at gøre opmærksom på situationen, som den i fremtiden kan se ud for både ham og flere af kollegerne.



- Men ellers kan vi ikke gøre en skid. Vi kan kun gøre, hvad vi får besked på af vores politikere, indskyder Peter Sørensen.



Hvad synes du, der bør gøres for at forbedre fjordenes tilstand?



- Det ved jeg ikke. Hvis politikerne vil gøre noget, så må de købe vores landbrug. De må købe os ud. Mere kan jeg næsten ikke sige til det. Så må det bare blive sådan. Hvis det bliver stemt igennem, at 50 procent af vores jord skal braklægges, så kommer der nok lidt kompensation til os. Men statskassen plejer ikke at være så rundhåndet. Vi må bare se, hvad der sker, hvad de kommer med. Vi kan kun tage imod, hvad vi bliver bevilget. Men det kan da ikke passe, at det skal være sådan, siger Peter Sørensen.

