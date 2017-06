Tricktyve snød 81-årig kvinde - nu offentliggør politiet billeder

I håbet om at fange tre tricktyve, der har været på spil i Vinderup, har Midt- og Vestjyllands Politi onsdag offentliggjort overvågningsbilleder.



De tre tricktyve snød en 81-årig kvinde handlede, der handlede i SuperBrugsen Vinderup den 22. maj 2017 kl. 11:30, oplyser politiet i en pressemeddelelse.



En mand, der stod ved siden af hende i kassekøen, aflurede hendes indtastning af pin-kode.



Senere, da kvinden kom hjem, blev hendes og ægtemandens opmærksomhed afledt af en anden udenlandsk mand, der spurgte om vej, og i mellemtiden blev hendes dankort stjålet.



Kortet blev senere anvendt til hævning af kontanter i flere omgange i Vinderup og i Viborg.



Politiet har efterfølgende indhentet overvågningsbilleder både fra SuperBrugsen og fra en hæveautomat af to mænd og en kvinde, der alle er en del af tricktyveriet.



Hvis man kan genkende de tre personer, opfordrer politiet til, at man ringer 114.

