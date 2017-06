jkr@skivefolkeblad.dk



Inden vinter vil Theaterpladsen i Skive være sat i stand med blandt andet ny belægning.



Værestedet for misbrugere bliver, hvor det er på pladsen, selv om nogle har kritiseret, at det ligger der.



Det har Skive Kommunes udvalg for sundhed og forebyggelse besluttet.



Værestedet blev placeret på Theaterpladsen sidste sommer.



- Det er ikke væltet ind med klager over værestedet. Der er måske kommet tre. Vælger vi at placere værestedet et andet sted, vil der også komme klager, siger Peder Christensen (S), formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.



Han kan godt forstå, at folk klager, hvis de bliver udsat for støj og uro.



- Men vi finder aldrig et 100 procent velegnet sted til misbrugerne. Desuden er det sådan, at vi ikke kan tvinge nogle til at være et bestemt sted. Vi har forsamlingsfrihed i Danmark, siger Peder Christensen.



Værestedet er åbent mellem klokken 8 og 20. Den skurvogn, som udgør værestedet, vil blive erstattet af noget pænere på den anden side af sommerferien. Værestedet vil også blive afskærmet.



Knud Bjerre, leder af Skive Theater, glæder sig meget til, at Theaterpladsen bliver sat i stand.



Han undrer sig til gengæld over, at politikere og embedsmænd hos Skive Kommune ikke har lyttet til kritikken af, at værestedet for misbrugere er placeret lige over for indgangen til Skive Theater og tæt på boliger.



- Moderniseringen af Theaterpladsen er for langt fremme til, at noget kan ændres nu. Det tager jeg til efterretning. Men det er dumt, at politikere ikke vil se på et andet sted at placere værestedet, når misbrugere selv har foreslået det. Der skal selvfølgelig være et sted for misbrugere at samles - men Skive Kommune kommune kunne godt have udvidet horisonten, mener Knud Bjerre.