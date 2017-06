DMI varsler om op risiko for skybrud i Skive, Holstebro og Viborg

Der bliver for alvor brug for gummistøvler og regntøj de kommende døgn, når et uvejr med store mængder regn passerer over Danmark.



Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler om kraftig regn og skybrud i store dele af landet både torsdag og fredag.



Varslet gælder også Skive, Holstebro og Viborg kommuner.



Også området ved Roskilde, hvor tusindvis af festivalgæster er samlet, kan blive ramt af et lokalt skybrud.



Forventningen er, at der vil falde mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer. Samtidig er der risiko for skybrud med mere end 15 millimeter regn på blot en halv time.



Torden bliver formentlig også svær at undgå.



I områderne København, Nordsjælland, Bornholm, Vest- og Sydsjælland samt Lolland-Falster kan regnmålere lokale steder måle op til 50 millimeter regn i løbet af varselsperioden, der strækker sig over 36 timer.



- Kraftig regn og skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter (akvaplaning) og nedsat sigtbarhed, advarer DMI på sin hjemmeside.



Trafikanter bliver derfor opfordret til at køre ekstra forsigtigt, hvis man er uheldig at ramle ind i uvejret på vejene.



- Der bliver våde kørebaner, og der kan være områder, hvor vandet samler sig med risiko for akvaplaning, pas på og kør forsigtigt, skriver Vejdirektoratet på Twitter.



Det kan dog også være, at mange går helt fri af de mest massive mængder regn.



- Da vi kommer til at ligge lige på grænsen mellem den varme og kølige luft, skal der ikke store forskydninger til, før fronter og lavtryk tager en bane lige øst eller vest om Danmark, skriver DMI.



/ritzau/

