Løs højspændings-ledning stoppede togtrafikken

En højspændingsledning, der hang og dinglede faretruende, var årsag til at togtrafikken mellem Skive og Struer måtte stoppes i nogle timer tirsdag aften og nat.



Brandvæsenet blev kaldt til Hasselholtvej ved Vinderup klokken 21.18, og indsatsleder Morten Gräs kunne konstatere, at han skulle have standset togtrafikken, fordi ledningen kunne falde ned på jernbanen.



- Den var faldet af den ene mast, så den hang mellem masterne, og noget af ledningen hang ind mellem nogle træer. Det var ikke så godt, for det var en 60.000 volts ledning. Hvis den faldt ned på jernbanen, ville reststrømmen følge banelegemet, selv om der ville ske en kortslutning, fortæller Morten Gräs.



Han tilkaldte straks specialister fra energiselskabet Eniig for at få stoppet strømmen.



De arbejdede stadig på at udbedre højspændingsledningen, da indsatslederen og hans folk forlod stedet før midnat.



- Togtrafikken var indstillet til omkring klokken 01.30 til 2.00 i nat, siger Morten Gräs.



Årsagen til, at højspændingsledningen faldt ned, er ikke kendt, oplyser indsatslederen

