Dobbelt op på bøder: Mand stoppet to gange samme aften på ulovlig knallert

For en 39-årig mand fra Skive blev tirsdag en dyr dag. To gange blev han stoppet på samme ulovlige knallert, og det betyder at antallet af bøder simpelthen bliver doblet op.



Første gang var klokken 18.05 på Sdr. Boulevard.



Han kørte på en lille knallert. Men den skal være indregistreret, og det er den ikke. Den lovpligtige forsikring er heller ikke i orden, og endelig kørte han uden styrthjelm. Tre sigtelser og tre bøder.



Da den samme 39-årige mand bliver stoppet igen, denne gang på Borgmester Woldhardt Madsens Alle, er forseelserne præcist de samme. Så han får den samme stribe sigtelser og bøder.



Det oplyser lokalpolitiet i Skive.



- Ikke lige hans dag, konstaterer kriminalassistent Jeanette Kolding tørt.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: