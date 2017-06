Fuldt hus i KIS-huset - nu er der behov for at udvide det

Siden 2014 har KIS-huset været midlertidig bolig for nye borgere, der har fået job på egnen. Sidste år var der en gennemsnitlig udlejningsprocent på 98.



Økonomien er bedre end forventet, og huset har tiltrukket opmærksomhed fra andre landsdele som et eksempel på, hvad en provinsby kan gøre for at skaffe højtuddannet arbejdskraft.



Varslet om eventuel udvidelse kommer fra Lars Yde, formand for Den Erhvervsdrivende Fond KIS Skive.



- Med så høj en belægningsprocent er det kun naturligt, at tanker om fremtidig udbygning så småt begynder at melde sig. For eksempel ser vi allerede nu et potentiale for et mere varieret udbud af midlertidige boliger, som også passer til nye medarbejdere, der kommer langvejs fra - måske fra udlandet - og som har behov for en lejlighed med eget køkken, inden de tager det endelige skridt og lejer eller køber en mere permanent bolig på Skiveegnen. Ja, faktisk er jeg helt overbevist om, at lokalområdets virksomheder vil få nemmere ved at tiltrække ny arbejdskraft, uanset om det er unge, nyuddannede eller erfarne kandidater, der gerne vil have ægtefællen med.



Den Erhvervsdrivende Fond KIS Skive blev stiftet den 1. juli 2014 og med støtte fra 29 lokale virksomheder og Skive Kommune. September 2014 købte fonden med støtte fra Spar Vest Fonden ejendommen Rådhuspladsen 4 i Skive.



Ejendommen rummer 716 kvadratmeter, der blev lavet til 13 boliger og fællesarealer.



Formålet har været at styrke tiltrækning og bosætning af højtuddannet arbejdskraft i Skive Kommune. Det gælder for eksempel praktikanter, projektstuderende og Ph.d’ere fra landets universiteter samt nyansatte i virksomheder. Desuden arbejdes der på at arrangere fælles, sociale og faglige forløb for beboerne og nyansatte i virksomheder, hvor der på sigt er potentielle bosætnings-muligheder.



Omtale i TV2-nyhederne har medført henvendelser om supplerende oplysninger og besøg i KIS-huset fra andre områder i Danmark.



KIS står for karriere i Skive, og siden åbningen har det ifølge formanden været en succes. 2016 viser et overskud på godt 170.000 kroner. Huset har været udlejet mere end forventet, og samtidig har omkostningerne vist sig mindre.



Sidste år var der lejere fra 15 af de tilsluttede virksomheder. Beboerne har udover Danmark repræsenteret syv andre nationer. Den gennemsnitlige lejeperiode for afsluttede lejemål siden starten 1. oktober 2014 har været 4,8 måneder. Kredsen af støttende virksomheder blev i 2016 udvidet til 35.



Ved indgangen til 2016 var alle 13 boliger udlejet. I løbet af 2016 blev der etableret 24 nye lejeaftaler, og alle 13 boliger var udlejet ved udgangen af 2016.



Gennem årene har der været 64 lejemål fordelt på 26 praktikanter eller Ph.d.’ere, nyansatte og 15 andre, som for eksempel tæller midlertidigt ansatte fra lokale virksomheders datterselskaber. 10 af dem er flyttet i private lejemål, men også i Skive.



I 2015 var der en udlejningsprocent på 84, og i 2014 på 82:



- Et helt unikt resultat for et område som Skiveegnen, der notorisk har haft vanskeligt ved både at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft. Det vidner også om, at mange nytilflyttere har haft utroligt stor gavn af KIS-Huset siden åbningen. Siden 1. januar 2017 har der været fuldt hus og endda til tider venteliste, siger Lars Yde.



Hen henviser til listen over virksomheder, der benytter Karriere I Skive-Huset og nævner Dantherm A/S, DEIF A/S, Fjero A/S, Ide-Pro A/S, Kilde A/S, Nordic-Floor ApS, Skive Vand, Skov A/S, Thise Mejeri, TKT Electronics ApS, Vikan A/S, Fjordvejs Maskinfabrik A/S, FRONTMATEC A/S, Dommerby Stål A/S, Skamol A/S, Steen Ginnerup A/S, Landbo Limfjord, Scantruck A/S, Skive Gymnasium, Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Spar Nord, Salling Bank, Sparekassen Balling, Advokathuset, PricewaterhouseCoopers, Eniig, KROMA A/S, Skive Kommune, Skive Folkeblad, Jakob Jensen Design, Brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S, Kærgaard A/S, KM Rustfri A/S og Libratone A/S



Spar Vest Fonden har støttet erhvervelsen af KIS Huset med tilskud og lån, og Sparnord Bank er hovedsponsor.



joan

