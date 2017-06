Vinhandel køber Wøldiche vine og flytter butikken

Wøldiche Vine er solgt til Pedersborg Vin i Hindborg.



Det sker med virkning fra den 1. juli, når Pedersborg Vin overtager hovedparten af Wøldiche Vines aktiviteter.



For præcist fire år siden kunne Skive Folkeblad fortælle, at den nu snart tidligere indehaver af Wøldiche Vine, Jeanne Søgaard, havde købt Wøldiche Vine af Solveig Wøldiche.



Samtidig blev forretningen flyttet fra Elskjærbakken til Marius Jensens Vej i Skive.



Nu flytter Skive-butikken til Hindborg, hvor den vil blive kørt videre under Pedersborg Vin på Hindborgvej.



- Jeg er meget glad og tilfreds, siger Jeanne Søgaard, Wøldiche Vine.



Hun glæder sig over, at den forretning, hun i 2013 overtog , har skabt et fundament, som andre har lyst til at arbejde videre med.



- Desuden ved jeg, at kollegerne hos Pedersborg Vin er både yderst dedikerede og særdeles kompetente, så min forretning er i trygge hænder, mener Jeanne Søgaard.



Hos Pedersborg Vin siger Else B. Christensen:



- Vi har stor respekt for Wøldiche Vine og Jeanne Søgaard. Vi synes, at Wøldiche Vines koncept passer godt ind i vores forretning. Vi er bevidste om, at Wøldiche Vine har mange loyale kunder, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til deres forventninger.



joan

