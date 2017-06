Tog fortæller historier fra fortiden til passagerne på strækningen

I Aarhus 2017-projektet »At rejse gennem tid og sted« »støvsuger« et Arrivatog fortællinger fra landskabet og viderefortæller dem til passagererne via lysavis og lydkulisse.



Fire lørdage i juli - med start kommende lørdag 1. juli - kan togpassagerer mellem Aarhus og Struer tur/retur forvente en oplevelse udover det sædvanlige.



Personlige beretninger og historier om vikinger, pramdragere, kongemord og modstandsmænd serveres i korte dramatiske fortællinger på lysavisen i toget og gøres levende af en lydkulisse. Fælles for historierne er, at de alle har udspillet sig i det midtjyske landskab i nærheden af den nuværende bane-strækning.



Mette Kanstrup, direktør i MMEx, ser særligt frem til passagerernes reaktioner:



- Transporttid er en mulighed for at lade tanker flyve på langfart. Vi håber, at toget overrasker passagererne og giver dem stof til eftertanke, når de oplever, at lysavis og lydkulisse bringer historiske begivenheder og personlige fortællinger fra fjerne tider til live. Nu kan overvejelser om do to lister og madplaner i en tidslomme sættes på standby, og hverdagen kan sættes i perspektiv af fortidens begivenheder lige her på dette sted, hvor toget kører gennem landskabet«.



Ingeborg Svennevig, direktør på De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, forklarer, hvorfor det er relevant at deltage i projektet som museum:



- Vi vil så gerne give danskerne et blik for alle de små og store historier i landskabet. Toget er det helt rette sted af kigge ud og se tilbage på dem, der formede landskabet og skabte det land, vi kender i dag.



- At rejse gennem tid og sted« er et projekt under »Rethink Museums«, som gentænker museers historiefortælling i det offentlige rum. MMEx er projektleder på projektet, CAVI leverer teknologiske løsninger, mens Arriva leverer rammerne i form af tog og mandskab. Og hos Arriva glæder man sig ligeledes til at give passagererne en ekstra oplevelse på rejsen.



- Vi er rigtig glade for, at Arriva kan bidrage til, at flere danskere får en helt unik chance for at opleve dansk lokalhistorie. Vores tog bevæger sig hver dag gennem noget af Danmarks smukkeste natur, men det er nok de færreste, der ved, hvad der har udspillet sig af dramatiske, historiske begivenheder lige ude på den anden side af det vindue, de sidder bag ved hver dag på vej til og fra skole og arbejde. Det vil vi gerne være med til at fortælle dem mere om og på den måde give vores passagerer en ekstra oplevelse på deres vej videre, siger Kim Richardt, Senior Service Manager i Arriva.



Det særlige historiefortællende tog kommer til at køre på strækningen mellem Struer og Aarhus, hvor Arriva har kørt siden 2003.



Der er mange offentlige og private aktører i projektet, der alle er brikker i et stort puslespil af kreativitet og logistik.



»Rethink Museums« er en del af kulturhovedstadsåret Aarhus 2017. Gitte Bligaard, programmedarbejder hos Aarhus 2017, siger:



- For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 er projektet »At rejse gennem tid og sted« et godt eksempel på, hvordan udviklingen i den digitale verden er med til at gentænke museums- og historieformidling, så den ikke bare kommer til og inddrager borgeren, men også følger borgeren på vej. På togturen får vi således mulighed for at stille vores nysgerrighed om de spændende historiske steder, vi passerer på ruten - og hvem ved, måske også appetit til at vende tilbage og uddybe oplevelsen.

