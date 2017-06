Eks-borgmester var tilbage i byrådssalen

11 unge flygtninge - én fra Somalia, én fra Eritrea og ni fra Syrien - overværede tirsdag Skive Byråds møde, hvor de blandt andet fulgte debatten om en ny, lokal grunduddannelse til unge udlændinge.



Men byrådsmedlemmerne rettede snarere opmærksomheden mod idémanden bag grunduddannelsen, der blev rost fra begge sider af salen.



Det er tidligere borgmester i Skive Kommune, kommunens nuværende flygtningekonsulent Per B. Jeppesen, Skive.



Han var til sit første byrådsmøde, siden han - efter eget valg og ønske - forlod Skive Byråd i november 2011 efter at være fratrådt som direktør for Kulturcenter Limfjord (KCL) i Skive.



Flere spår Per B. Jeppesen et muligt comeback til kommunalvalget til november, men hidtil har hans navn hverken fremgået af socialdemokraternes eller de øvrige partiers opstillingslister.



At debatten er fri i det land, de unge flygtninge nu er kommet til, fik de illustreret under meningsudvekslingen om Skive Kommunes fjerde kunstgræsbane, der skal placeres i Nr. Søby.



Arne Spicer Lindgren (V), Glyngøre, der ikke genopstiller til efteråret, lukkede debatten netop med henvisning til de unge flygtninge.



- Denne debat er ikke værdig. På tilhørerpladserne sidder unge mennesker, der lige er kommet til Danmark - og så lyder det sådan her. Det er ikke i orden. Lad os nu lige lade være med at kaste med mudder, opfordrede Arne Spicer Lindgren.



Såvel Per B. Jeppesen som de unge flygtninge forlod byrådsmødet efter debatten om den grunduddannelse, der indebærer, at de pr. 1. august i år tilbydes et fuldt skoleår, der svarer til 10. klasse.



Foruden fagene dansk, engelsk, matematik og egentlig sprogundervisning i dansk, undervises de også i livsoplysning og medborgerskab, ligesom de får erfaring med brobygning.

