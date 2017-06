80 til borgermøde: Massiv kritik af planer om biogasanlæg

Ikke siden Holstebro Kommune ville nedlægge skolen har så mange fra Ejsing og omegn deltaget i et borgermøde.



Bekymringen for lugtgener og øget trafik fik 80 borgere til at deltage i et møde i Ejsing Forsamlingshus, da emnet var planer om et lokalt biogasanlæg.



En lokalplan, der skal muliggøre et anlæg, er i øjeblikket i offentlig høring, og mandag aften var der kritiske røster fra borgerne.



- Det overgik helt sikkert vores forventninger om, hvor mange der ville deltage.



Sådan siger næstformanden i Ejsing Beboerforening, tidligere byrådsmedlem Niels Krawack, der sammen med den øvrige bestyrelse på forhånd havde gjort en indsats for at få folk til at møde op.



Spørgsmålene var mange, og de gav udtryk for borgeres frustration og usikkerhed over, hvad det er for et anlæg, og hvilke konsekvenser det vil få at etablere det.



Niels Krawack er en af dem, som mangler svar på en række spørgsmål, før han kan forholde sig til eventuelle indsigelser mod planen, og siger:



- Da vi planlagde mødet, troede kommunen, at man på det her tidspunkt ville vide mere. Men problemet er, at ingen tilsyneladende ved noget præcist om, hvad det er for et anlæg, der skal bygges. Men der var endnu ingen miljøansøgning kommet til kommunen, så på den måde blev vi ikke forfærdeligt meget klogere.



Niels Krawack er på ingen måde imponeret over informationsniveauet:



- De få oplysninger, vi fik, blev der stillet mange spørgsmål ved, synes Niels Krawack.



En lokal landmand vil sammen med en anden borger, der driver et hestehold, etablere anlægget. Ifølge de oplysninger, borgerne har fået, er der tale om et gårdanlæg, der forholdsvis hurtigt vil kunne sættes op.



Konkret ser det ud til at ligge fast, at der er tale om et 100 ton anlæg.



Niels Krawack er ikke tilfreds med forløbet af mandagens borgermøde:



- Nej, det er jeg ikke. Det er klart, at vi er skuffet. Men det, som haster mest, er, at der er en indsigelsesfrist på lokalplanen til den 24. juli. Og når vi endnu ikke har set, hvad det er for et anlæg, der planlægges, eller miljøforholdene omkring det, så er det nærmest umuligt at gøre andet end at skrive til kommunen, at vi vil simpelthen have den lokalplan af bordet. Som det ser ud nu, så kan vi absolut ikke sige ja, siger næstformanden i beboerforeningen.



På mødet kom det også frem, at landmanden, som ejer flere ejendomme i området, har søgt om at få lov at lægge biogasanlægget tættere på en af sine ejendomme i Ejsing. Men kommunen skulle efterfølgende havde presset på for, at anlægget skal ud i Tværmose-området, hvor blandt andet fjerkræslagteriet, HKScan Denmark A/S, ligger.



- På nogle punkter ville der være udsigt til væsentligt mindre trafik gennem Ejsing, fordi alt så ikke skulle køres gennem Ejsing. Vi kan jo frygte det værste. Det kan give en øget trafik gennem byen. Specielt er vi bekymrede for, at der ved en af placeringen vil skulle meget trafik lige forbi skolen. Og det er store biler eller traktorer, vi taler om. Jeg frygter, at der vil blive mere trafik, end de transporter der i oplægget er lagt op til, siger næstformanden.



Hvis det ender med en indsigelse mod lokalplanen, vil Ejsing Beboerforening samle underskrifter, varsler Niels Krawack.

