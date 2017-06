Fulton fragter lokale gymnaster til landstævnet

Nogle finder vej til Aalborg på gamle knallerter - de fleste ankommer givetvis i busser og biler - men mest spektakulært gør det såkaldte Brokhold fra Østsalling det.



Cirka 35 mandlige gymnaster har lejet skonnerten Fulton, og onsdag formiddag var der afgang fra Fur Havn i slåbrokker og sømands-kasketter. Jo, jo - skal der være fest.



Baggrunden for det hele er DGI’s Landsstævne, som fra torsdag til søndag trækker små 30.000 aktive til det nordjyske, og dertil lige så mange tilskuere.



»Æ Brokker« indledte med morgenkaffe hos gymnast og vognmand Søren Kirkegaard og frue på Sundevej på Fur, og kl. 10 var sat som tidspunkt for afgang.



Holdet giver en enkelt opvisning i det nordjyske. Det sker fredag, så der er god tid til dels at træne - og måske til at holde »konsultationer med Doktor Nielsen«.



I alt fem lokale hold er med ved årets landsstævne, og dertil også masser af efterskoleelever, som samlet har et hold på godt 6700 elever.





