Ny Venstre-uro på »Borgen«

Bedst som V-ministre og V-folketingsmedlemmer skulle sendes på sommerferie med forhåbning om lidt bedre tider i det kommende folketingsår, bragede internt uro igen igennem Venstre. Og det er alvor. Og det kan skabe ny kamp og tummel om, hvem der egentlig skal afløse Lars Løkke Rasmussen som partiformand, hvis han om senest to år taber næste folketingsvalg.



Længe har der været lidt stille om Venstres gruppeformand Søren Gade, og på »Borgen« plejer det ikke at være en gruppeformand, der starter uro, hvorefter andre hælder benzin på bålet. Men det var præcis, hvad der skete, da Søren Gade gik til kamp mod et regeringsforslag om statslån til alment boligbyggeri.



Han kaldte forslaget for »socialistisk«, og tilføjede i et læserbrev i Dagbladet Holstebro Struer: »Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at den idé er undfanget af en minister i en borgerlig/liberal regering.«



At sagen er af eksplosiv karakter stod hurtigt klart, for partifællen, finansminister Kristian Jensen betegnede udspillet som »et glimrede forslag«, og så var fronterne allerede trukket op, for alle kan huske, at Søren Gade og Kristian Jensen ikke var på samme hold, da Lars Løkke i sommeren 2014 var ved at blive væltet som formand af Kristian Jensen.



Søren Gade fik opbakning til sin kritik fra en del af folketingsgruppen, og der var utilfredshed både med regeringens forslag og med dårlig forhåndsinformation til V-folketingsgruppen om indholdet i forslaget.



Så i går morges var der telefon-gruppemøde for Venstres folketingsgruppe, og flere aviser kan i dag berette om dårlig stemning internt:



- Frustrationerne var helt gennemgående i dag, siger er V-gruppemedlem til Berlingske, og en anden sagde: - Det er en frækhed fra regeringen, der har ført til raseriet i gruppen.



Både Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen har angiveligt beklaget forløbet og den manglende orientering af V-gruppen om udspillet på boligområdet, som blev varslet i en pressemeddelelse af boligminister Ole Birk Olesen (LA).



Undervejs i forløbet har Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen sagt om Søren Gade, at »du kan sige meget om Søren Gade, men elegant er sgu ikke en af de ting, du kan hæfte på ham«.



Jo, de hygger sig...



Men samme Jakob Ellemann-Jensen måtte efter telefon-gruppemødet i går konkludere, at hele lovforslaget om statslån til alment boligbyggeri er sendt i »åben tænkeboks«. Og realiteten er, at Venstre på nuværende tidspunkt ikke kan bakke op om forslaget. Det vil ikke forbedre det politiske klima mellem de tre regeringspartier.



Og det er en klar svækkelse af Kristian Jensen. Det vil genoplive den interne Venstre-debat om, hvorvidt Kristian Jensen er den politiker, partiet skal samle sig om, når der på et tidspunkt skal findes en ny formand.



Problemet for Venstre er åbenlyst, at der ikke er én formandskandidat, der kan samle meget bredt i partiet. Det kan Kristian Jensen ikke, det kan Søren Gade ikke, og det kan Inger Støjberg eller Søren Pind heller ikke. Derfor er formandsspillet - og alliancer omkring det - stadig helt uafklaret. Det sikre er, at i stedet for fredelig sommer er der sået uro i og omkring Venstre på Christiansborg. Den slags skal ikke mindst en formand forhindre, og derfor svækkes Lars Løkke også af den interne ballade.



O.D.

