Hvor er det glædeligt, at Rune Svenninggaard fra Liberal Alliance sætter fokus på klimaforandringer i Skive Folkeblad. Man behøver ikke at tage til Kuwait for at se konsekvenserne af klimaforandringerne. I Danmark der for 10 af 12 måneder målt varmerekorder for månedsmiddeltemperaturer i perioden fra 1990 til nu. I samme periode er der ikke målt en eneste kulderekord.



I Alternativet er vi derfor enig med Svenninggaard i, at vi skal have stærk fokus på at forebygge konsekvenserne af klimaforandringerne i Skive Kommune. Mens det nok ikke er den ekstra varme, der er det store problem her kommer vi nemlig til at opleve en række ubehagelige konsekvenser.



For det første vil vi i fremtiden komme til at forholde os til problemer med klimaflygtninge. Nogle områder bliver ubeboelige, fordi det bliver for varmt og tørt, og nogle områder bliver ubeboelige på grund af stigningen af vandstanden. Der er allerede på nuværende tidspunkt forsvundet øer og landområder, men indenfor få år forventes Kiribati i Stillehavet at blive det første hele land, som forsvinder på grund af de menneskeskabte klimaforandringer.



For det andet vil vi selv komme til at forholde os til vandstigninger. Langs vestkysten er sommerhuse, der for få år siden var beboede ved at styrte i havet. Det gælder endda i Nordjylland, hvor der ellers sker en naturlig hævning af landet. Og her i Skive Kommune arbejder vi med en klimatilpasningsplan og forhøjning af diger for at dæmme op for konsekvenserne af vandstigningerne.



For det tredje skal vi forholde os til større nedbørsmængder, som er fordelt på en anderledes måde end tidligere. Mængden af nedbør er allerede steget med ca. 100 mm gennem de sidste 100 år, og forventes at stige yderligere de kommende år. Samtidig forventes, at fordelingen af nedbør vil blive nøjagtigt sådan, som vi har oplevet det denne forsommer – altså lange tørre perioder og andre perioder, hvor der falder alt for meget og alt for kraftig regn. Det kan have konsekvenser for, hvilke afgrøder vi kan dyrke fremover.



Klimaforandringerne er menneskeskabte, og skyldes først og fremmest udledning af CO2. Derfor skal løsningerne også være menneskeskabte. I Skive Kommune har vi en målsætning om at blive CO2-neutral i 2029. Andre kommuner har målsætninger om at være CO2-neutrale før det, mens nogle kommuner slet ikke har målsætninger på området. Men vi skal også se bredere på det grønne område og have en målsætning om, at Skive Kommune skal være blandt de kommuner der går forrest i forhold til at passe på vores miljø.



Alternativet adskiller sig formentlig fra Liberal Alliance på den måde, at vi vil have en stærk politisk styrring af de indsatser, vi sætter i gang på det grønne område. Når en nylig undersøgelse viste, at Skive Kommune kun er nr. 75 af de 98 kommuner i forhold til biodiversitet, skal vi for eksempel lave en plan for, hvordan vi får flere grønne områder her i kommunen.



Klimaforandringerne og belastningen af vores miljø er således efter Alternativets mening et godt eksempel på en problematik, som ikke kan løses af markedskræfterne alene, men hvor der tværtimod er behov for politikere, der sætter rammer for indsatserne og visionerne.



Med venlig hilsen



Jeppe Tandal Nielsen,



KV17-kandidat til



Skive Byråd



for Alternativet,



Krabbesholm Allé 5B,



7800 Skive

