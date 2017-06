Kærligheden kender ingen grænser

Vi rejser, studerer og arbejder på tværs af grænser. Aldrig før har vores verden været så lille.



Derfor er det paradoksalt, at regeringen sammen med socialdemokratiet har strammet skruen så hårdt, at danskere, der finder kærligheden syd for grænsen, i alt for mange tilfælde tvinges til at pakke kufferten og med en enkeltbillet i hånden passere den danske grænse, hvis kærligheden skulle vise sig at være indehaver af et pas, der ikke er rødbedefarvet.



Det er efterhånden hver eneste uge, at vi i medierne skal høre om nye absurde tilfælde, hvor danskere forhindres i at leve sammen med den, de elsker.



Danmark kan ikke, og skal heller ikke, være verdens socialkontor, men vores lovgivning skal heller ikke være så forskruet, at danskere tvinges til at vælge imellem at forlade deres eget land eller vinke farvel til ægtefælle og børn.



Den grænse har vi for længst passeret i dag, hvor velfungerende familier, der selvforsørgende og endda bidrager til pengekassen, splittes i atomer.



Socialdemokratiet har med sin nye kurs på udlændingeområdet lagt stemmer til stramningerne.



Derfor er det paradoksalt at følge med i, hvordan flere socialdemokrater i forbindelse med enkelte sager starter underskriftindsamlinger for at forhindre udvisninger, som altså er en direkte følge af den politik, som partiet selv lægger stemmer til.



Lad os nu kigge på reglerne for familiesammenføring, så danskere ikke tvinges til at vælge imellem kærligheden til ægtefælle og børn og kærligheden til fædrelandet.



