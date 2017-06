Tidligere folketingsmedlem dræbt ved færdselsulykke ved Holstebro

Tidligere folketingsmedlem for SF, Kristen Touborg, blev torsdag dræbt på stedet i en trafikulykke på Herningvej ved Holstebro.



Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.



Offentliggørelsen af navnet sker efter aftale med den 73-årige politikers familie.



Kristen Touborgs kone, Anna Marie Touborg, var også med i bilen og blev hårdt kvæstet.



Ulykken, der kostede Kristen Touborg livet, skete kort efter klokken 12 i dag på Herningvej ved Nybo Bakke.



Af ukendte årsager kom Kristen Touberg Jensens køretøj over i den modsatte kørebane.



- Her er de tæt på at ramme en bil, men det lykkedes føreren af undvige. I stedet kører de frontalt ind i den næste bil, fortæller vagtchef Henrik Nielsen fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ritzau.



En bilinspektør har været tilkaldt for at undersøge, hvad der gik galt.



Kristen Touborg Jensen, der boede i Gudum ved Lemvig, havde en lang politisk karriere bag sig i SF.



Han var medlem af Lemvig Byråd fra 1978-98 og sad i Folketinget fra 1994 frem til 2011, hvor han ikke blev genvalgt.



Touborg var desuden medlem af SF’s hovedbestyrelse fra 1990 og af SF’s Forretningsudvalg 1992-94. Han har desuden været selvstændig landmand siden 1968.



Han var ikke gået på pension som politiker, idet han havde besluttet sig for at genopstille til kommunalvalget til efteråret.



Han efterlader sig tre børn deriblandt Lejres tidligere borgmester Mette Touborg.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: