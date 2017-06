Kuk i køreplanen: »Rejseplanen.dk« ikke opdateret med ferie-ændringer

- Det burde være sket automatisk. Men desværre har der åbenbart været en fejl.



Sådan lyder det fra kommunikationsafdelingen hos Midttrafik.



Mandag trådte en ny feriekøreplan for bybusserne i Skive i kraft. Men de ændrede tider for bybusserne var af en eller anden grund ikke kommet med i rejseplanen.dk, som mange bruger, når de skal planlægge rejser navnlig med offentlige transportmidler som bus og tog.



Ifølge kommunikationsafdelingen er det nu blevet rettet, men man ved stadig ikke, hvor og hvordan fejlen er opstået. Det er man ved at undersøge også for at forhindre en gentagelse.



- Hvad der er ske, er lidt et mysterium, og vi har undersøgt det grundigt. Vi holder nu øje med det for at forhindre, det sker igen, siger Britta Charmig fra Midttrafiks kommunikationsafdeling.



På Skive Rutebilstation fortæller kilder om, at det gav nogle problemer for passagerer, der kom til at vente længere på en bus, end de havde troet, de skulle. Selv om de altså havde tjekket rejseplanen.



Midttrafik er ansvarlige for køreplanerne, men driften af bybusserne står Skive Kommune for. Busdrift indenfor kommunegrænserne har den enkelte kommune ansvaret for.



Ferie-køreplanerne gælder for bybuslinierne 401, 402, 403 og 404. 401 og 402 som dækker Skive nordpå til Resen har feriekøreplan frem til den 6. august, mens 403 og 404, der kører til Glattrup og Dalgas, har feriekøreplan frem til den 25. august.



Samtidig med, at feriekøreplanerne trådte i kraft, trådte nye køreplaner også i kraft. Altså helårskøreplaner. For at gøre det mere kompliceret. Reelt betyder det, at den nye helårskøreplan først træder i kraft 7. august for 401 og 402 og 26. august for 403 og 404 - når feriekøreplanerne stopper.

