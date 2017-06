Privat plejefirma kræver 12 mio. kr. af Skive Kommune

Virksomheden Hjemmeplejen Limfjord gør krav på ikke mindre end 12 millioner kroner fra Skive Kommune i den voldgiftssag, som nu er indledt.



Beløbet dækker blandt andet over de 3,6 millioner kroner, som Skive Kommune sidste år tilbageholdt, fordi kommunen mener, at Hjemmeplejen Limfjord har overfaktureret dette samlede beløb i løbet af 2014-15.



Det er en påstand, som Hjemmeplejen Limfjords Karin Nielsen afviser.



Stort set resten af millionkravet dækker over, at Karin Nielsen hele tiden har ment, at Skive Kommune har betalt hende for lave timepriser på ydelser fra 2013 til udgangen af 2016.



Skive Kommune har som bekendt fyret Hjemmeplejen Limfjord som fritvalgsleverandør med et halvt års varsel til udgangen af august 2017. Men Karin Nielsens advokat mener, at voldgiftssagen bør have opsættende virkning på denne fyring.



- Efter vores opfattelse skal samarbejdet bevares under voldgiftssagen, siger advokat Keld Frederiksen.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: