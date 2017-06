Kølig start på sommer-udsalget i Skive

Der var langt mellem sommerklædte kunder, da sæsonens udsalg torsdag formiddag flere steder blev skudt i gang.



Men det ene tilbud overgik det andet med besparelser i procenter og mængderabat.



Frit valg på hele stativet, 20 procent på alt i butikken. »Ekstra nedsat«, »mega sale« og »sale, sale, sale«.



Hos enkelte butikker var der kø, men i gågaderne i Skive så det umiddelbart ud, som om sommerudsalget fik en rolig begyndelse.



Turister fra Norge var blandt de første kunder i Adelgade, hvor de så på herretøj. Marit Meisterplass Terum var sammen med blandt andre Johan Terum tidligt af sted. Men de vidste ikke, at der var udsalg, før de fik øje på et par gode tilbud.



Heller ikke Sophia Axelsen, der bor i Skive og var i byen med sin søn, Jeppe på to et halvt år, og en veninde, var klar over, at der var udsalg i byen.



- Vi skulle bare lige få tiden til at gå. Vi skal bare ud at købe et par urtepotter. Vi skulle bare have tiden til at gå et par timer i formiddag, siger Sophia Axelsen.



Hos nordmændene er stemningen høj: - Vi er på ferie. Vi ville bare have os en tur og gå og se lidt her og lidt der, fortæller Marit Terum, der bor fra den norske by Sogndal nær Bergen.



Hos Kære Børn på Viborgvej var der travlt fra morgenen. Louise Møller Pedersen, butiksejer, fortæller, at de første kunder allerede klokken 05.45 dannede kø:



- Vi åbnede klokken halv 10, og jeg vurderer, at mellem 30 og 40 kunder på det tidspunkt stod i kø.



Halvanden time efter åbningstidspunktet vurderede Louise Møller Pedersen, at mellem 70 og 80 kunder havde handlet hos Kære Børn.



- Og det er rigtig sjovt, siger butiksejeren.

