Fire sager i samme område: Indbrudsbølge rammer Vinderup-egnen

- Fire indbrud i løbet af ganske få dage er helt usædvanligt i Vinderup-området, og derfor er det oplagt at tro, der kan være en sammenhæng.



Det siger politiassistent Frederik Sundtoft fra lokalpolitiet i Holstebro.



Det ene af indbruddene er ganske vist formelt et tyveri, fordi man ikke har brudt ind, men har kunnet gå ind af en ulåst kælderdør.



Det er sket på Købmagerstræde i Vinderup mellem klokken 19 og 23.30 tirsdag, og der er stjålet en bærbar computer og noget medicin.



Mellem den 24. juni og den 27.juni, altså tirsdag, hvor det blev opdaget klokken 20, har der været indbrud i et maskinhus på Viborgvej i Herrup.



Der er stjålet en lyseblå transformator af mærket »Elephant« til et elhegn. Transformatoren har en værdi af 4500 kroner.



På Djeldvej har der onsdag været indbrud i en villa, hvor man har taget en rude ud og sat den på jorden. Det er sket onsdag i dagtiden inden klokken 15.



Man har været rundt i hele huset, og der er stjålet en computer af mærket Asus, 200 kroner i kontanter samt en kasse protein-bar og pulvere, der fungerer som måltids-erstatning. Værdien er ikke gjort op.



Endelig har der natten til torsdag været indbrud i en børneinstitution på Sevelvej i Vinderup.



Der er hul i en rude, og det er endnu ikke gjort op, hvad der er stjålet.

